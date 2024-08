Verkehrsunfallflucht auf Mitarbeiterparkplatz in der Bahnhofstraße in Thalfang

In der Zeit vom 12.2024 bis 15.08.2024, 11.00 Uhr, wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz in der Bahnhofstraße in Thalfang ein grauer VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt.

Thalfang (ots).



In der Zeit vom 12.8.2024 bis 15.08.2024, 11.00 Uhr, wurde auf dem Mitarbeiterparkplatz in der Bahnhofstraße in Thalfang ein grauer VW Golf durch ein unbekanntes Fahrzeug im Frontbereich beschädigt.

Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Morbach in Verbindung zu setzen.



