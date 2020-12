Archivierter Artikel vom 15.09.2020, 22:11 Uhr

Am Dienstag, den 15.09.2020 zwischen 17:15 Uhr und 18:00 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Straße Kunoweiher Höhe der Hausnummer 6 ein Verkehrsunfall.

Beim Ausparken stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen einen ordnungsgemäß geparkten, blauen Opel Vectra im Bereich der Fahrzeugfront. Hierbei entstand ein Sachschaden an der Frontstoßstange. Der Unfallverursacher verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg (06581/9155-0) in Verbindung zu setzen.



