Verkehrsunfallflucht auf der L164

Am 19.03.2024 kam es gegen 13:19 Uhr auf der L 164 im Bereich der Ortslage Deuselbach zu einem Verkehrsunfall.

Ein Lkw-Fahrer befuhr die L 164 von Thalfang kommend in Fahrtrichtung Allenbach. Kurz vor der Abfahrt Deuselbach kam dem Lkw-Fahrer ein Pkw entgegen, welcher über die Mittelinie auf seinen Fahrstreifen fuhr, sodass der Lkw-Fahrer in den rechtsgelegenen Seitengraben ausweichen musste.

Im Zuge dieses Ausweichvorgangs beschädigte er seinen Lkw, einen Leitpfosten sowie einen Baum im Seitengraben. Der Lkw-Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 EUR geschätzt.

Der/Die für den Verkehrsunfall verantwortliche Fahrer/Fahrerin verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem verkehrsunfallverursachenden Fahrzeug um einen Pkw gehandelt haben soll.

Die L164 musste während der Bergung des LKW durch eine Spezialfirma für ca. 2 Stunden vollständig gesperrt werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Thalfang, der Straßenmeisterei Thalfang sowie der Polizei Morbach.

Zeugen, die sachdienlichen Informationen oder Hinweise zum Unfallhergang und dem Fahrer/Fahrerin sowie dem Fahrzeug machen können, werden gebeten sich bei Polizeiinspektion Morbach zu melden.



