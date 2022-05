Verkehrsunfallflucht auf der Kaiser-Wilhelm-Brücke

Am Dienstag, den 03.05.2022, kam es gegen 07:23 Uhr bei der Abfahrt der Kaiser-Wilhelm-Brücke zum Martinsufer zu einer Kollision zwischen einem weißen Bus, aus Richtung Pallien kommend, und einem VW Passat, der auf der linken der beiden Fahrspuren von der Lindenstraße kommend auf die Kaiser-Wilhelm-Brücke einbog.



Dabei streifte der Bus mit seinem Heck den VW Passat, beschädigte diesen am linken Kotflügel und setzte seine Fahrt unbeirrt fort.

Zeugen des Sachverhalts möchten sich bitte an die Polizeiwache Trier Innenstadt wenden.



