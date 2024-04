Verkehrsunfallflucht auf der K66.

Am Freitag, den 26.04.2024, kam es auf der K66 zwischen Hottenbach und Rhaunen zu einem Verkehrsunfall.

Das geschädigte Fahrzeug musste während seines Überholvorganges, da das zu überholende Fahrzeug ebenfalls das Fahrzeug vor ihm überholte, nach links in den Grünstreifen ausweichen. Dabei touchierte das geschädigte Fahrzeug einen Leitpfosten. Das unfallverursachende Fahrzeug verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden liegt im unteren, dreistelligen Bereich.

Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell