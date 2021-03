Verkehrsunfallflucht auf der K112 zwischen Mannebach und Tawern

Am 18.03.2021 kam es gegen 07:20 Uhr auf der Kreisstraße 112 zwischen Mannebach und Tawern zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.



Der Geschädigte befuhr mit einem grauen VW Bus die K112 von Tawern Richtung Mannebach, als ihm ein weißer Transporter mit Pritsche entgegenkam.

Es kam zum Zusammenstoß beider Außenspiegel. Der Fahrer des weißen Pritschentransporters entfernte sich nach dem Zusammenstoß in Richtung Tawern, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.



