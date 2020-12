Archivierter Artikel vom 19.10.2020, 02:41 Uhr

Am Sonntag, den 18.10.2020 zwischen 16:30 und 17:00 Uhr wurden durch einen Verkehrsteilnehmer in der Straße „Bein“ im Stadtteil Weierbach zwei Verkehrszeichen beschädigt.

Der Verursacher beschädigte diese, indem er über eine sich dort befindlichen Verkehrsinsel gerade drüber hinweggefahren ist. Der Verursacher verließ die Örtlichkeit ohne sich um die Regulierung des Schadens zu bemühen.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Ermittlung der Täter. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.



