Verkehrsunfallflucht auf der B51 bei Serrig – Zeugen gesucht

Am Montag den 01.02.2021 gegen 14:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B51 Serrig und dem Bahnhof Taben-Rodt.

Nach Angaben des Anzeigers kam ihm in einer lang gezogenen Rechtskurve ein grauer Opel Corsa D auf seiner Fahrspur entgegen. Der Fahrer des Opel habe noch versucht nach rechts auszuweichen, wobei es trotz Dessen zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Hierbei wurden beide Spiegel der Fahrerseite der beteiligten Pkw beschädigt. Hiernach entfernte sich der Fahrer des Opel Corsa von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Fahrzeugteile des unfallverursachenden Fahrzeuges konnten sichergestellt werden.



Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



--



Polizeiinspektion Saarburg POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER Brückenstraße 10 54439 Saarburg Telefon 06581 9155-0 Telefax 06581 9155-50 pisaarburg@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell