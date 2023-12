Verkehrsunfallflucht auf der B419 Höhe Temmels

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der unfallverursachende und bislang unbekannte Pkw-Fahrer befuhr die parallel zur B 419 verlaufende Moselstraße von Ortsmitte Temmels kommend in Fahrtrichtung B 419. Zeitgleich befuhren die beiden weiteren Unfallbeteiligten mit ihren Pkw hintereinander die B 419 von Temmels kommend in Fahrtrichtung Moselbrücke Wellen. Im Einmündungsbereich der Moselstraße zur B419 zog der unfallverursachende Pkw, trotz Vorfahrtsregelung durch dortige Verkehrszeichen, unberechtigt unmittelbar vor den beiden Pkw auf die Fahrbahn. Um eine Kollision zu vermeiden mussten die beiden auf der B 419 fahrenden Pkw-Fahrer stark abbremsen. Hierbei kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Pkw. Es entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Verletzt wurde durch das Unfallgeschehen niemand.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Fahrtrichtung Moselbrücke. Nähere Hinweise auf dem unfallverursachenden Pkw, einem dazugehörigen Fahrer oder Kennzeichen, bestehen zur Zeit noch nicht. Die Polizei Saarburg hat die Ermittlungen aufgenommen.



Mögliche Unfallzeugen die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Pressestelle



Brückenstraße 10

54439 Saarburg



06581 9155-0

06581 9155-50

www.polizei.rlp.de

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell