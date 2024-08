Verkehrsunfallflucht auf der B 407 zwischen Trassem und Saarburg

Am Montag den 12.08.2024 kam es gegen 12:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der B 407 in Trassem.

Dabei befuhr die Verkehrsunfallbeteiligte und Fahrerin eines schwarzen VW Touareg die B 407 von Trassem kommend in Fahrtrichtung Saarburg, als ihr der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin in einem dunkelfarbigen Kombi über die Fahrbahnmitte hinaus auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam. Um eine Kollision zu vermeiden wich die VW-Fahrerin nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit einer dort installierten Schutzplanke.

Der Fahrer oder die Fahrerin des dunkelfarbigen Kombis entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Trassem.



Zeuginnen und Zeugen des Unfalls, insbesondere solche, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg

06581 9155-0

pisaarburg@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Trier