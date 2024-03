Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz „Staden“ in Saarburg

Im Zeitraum vom 25.03.2024 ab 13 Uhr bis zum 30.03.2024 bis 15 Uhr kam es auf dem Parkplatz „Staden“ in Saarburg unter der Brücke der L132 zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte, möglicherweise beim Ein – oder Ausparken, einen ebenfalls dort geparkten grauen PKW des Herstellers Nissan im Bereich des linken Fahrzeughecks.



Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß die Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.



Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581 – 91550 in Verbindung zu setzen.



