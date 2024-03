Schweich

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz im Ermesgraben

Von Polizeidirektion Trier (ots)

i Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Am Dienstag, dem 19.03.2024, gegen 17:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz im Ermesgraben in Schweich, in der Nähe des Deichmann, ein blauer PKW Skoda durch einen flüchtigen Verkehrsteilnehmer beschädigt.