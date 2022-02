Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Globus Handelshof

Auf dem Parkplatz des Globus Handelshof in Idar-Oberstein kam es am 23.02.2022 im Zeitraum von 11:20 Uhr – 11:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall.

Ein am Unfallgeschehen beteiligter Fahrzeugführer/Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrer bzw. die Fahrerin eines bislang unbekannten Fahrzeugs touchierte höchstwahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken einen ebenfalls dort abgestellten dunkeln Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen kann, möge sich bitte mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Telefon: 06781-561-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



