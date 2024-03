Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Saarburger Bahnhofs

Ein bislang unbekanntes Kraftfahrzeug beschädigte möglicherweise beim Ein- oder Ausparken einen ebenfalls geparkten schwarzen PKW des Herstellers Mercedes.



Der Unfallverursacher verließ nach dem Zusammenstoß die Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen oder die Polizei hinzuzuziehen.

Die linke Fahrzeugaußenseite des schwarzen PKW wurde stark beschädigt, demnach dürften auch an dem Verursacherfahrzeug deutliche Unfallspuren zu erkennen sein.



Personen, die Zeugen des Verkehrsunfalls wurden oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.



