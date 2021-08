Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe in der Vollmersbachstraße

Am Donnerstag, 19.08.2021 im Zeitraum von 14:00 bis 18:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes Idar-Oberstein in der Vollmersbachstraße.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das geschädigte Fahrzeug, ein brauner Toyota Geländewagen, parkte unmittelbar neben dem Eingang der Achat-Apotheke und wurde linksseitig am hinteren Stoßfänger beschädigt. Es konnten weiße Lackanhaftungen am Toyota festgestellt werden, welche von dem flüchtenden PKW stammen dürften. Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei genannter Dienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Tel.: 06781/5610

Mail: piidaroberstein.presse@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell