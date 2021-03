Schweich

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes

Am Donnerstag, 11.03.2021, kam es zwischen 16:20 Uhr und 16:35 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl Marktes, In den Schlimmfuhren 7, in Schweich, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.