Trier

Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des EDEKA

Am Montag, dem 03.08.2020, ereignete sich zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz des Edeka in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht.