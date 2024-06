Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der Fa. Rossmann in Hermeskeil

Anzeige

Der PKW hat ein rotes Dach und rote Außenspiegel. Nach dem Einkauf fuhr sie mit dem PKW nach Hause und stellte ihn in der Garage ab. Am heutigen Morgen bemerkte sie dann einen Streifschaden an der hinteren linken Stoßstange. Die Schadenshöhe wurde auf ca. 800 Euro beziffert. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Fzg-Führer beim Fahren aus der Parklücke gegen den PKW und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zum Verursacher liegen derzeit keine Hinweise vor.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer: 06503/91510, oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de



