Verkehrsunfallflucht auf dem Norma Parkplatz

Am Samstag, den 02.03.2024 ereignete sich im Zeitraum zwischen 13:15 Uhr und 13:45 Uhr auf dem Parkplatz der Norma Filiale in Baumholder eine Verkehrsunfallflucht.

Der unbekannte Verursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen PKW der Marke Hyundai und entfernte sich danach von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am Heck des PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1200 Euro.



Zeugen des Unfallhergangs, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder unter 06783/9910 in Verbindung zu setzen.



