Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in der Vollmersbachstraße

Am 25.01.2024 wurde ein im Zeitraum von 11:00 Uhr – 11:20 Uhr auf dem LIDL-Parkplatz abgestellter blauer Renault im Rahmen eines Verkehrsunfalls durch einen bislang unbekannten Pkw beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit.



Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Insbesondere wäre es für die Ermittlungen von Bedeutung, ob Zeugen Angaben zu verdächtigen Personen oder dem Sachverhalt selbst an der oben genannten Örtlichkeit machen können. Sachdienliche Hinweise können direkt an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden.



