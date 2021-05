Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in der Vollmersbachstraße

Am 21.05.2021 ist es in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 16:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des LIDL-Marktes in der Vollmersbachstraße in Idar-Oberstein gekommen.