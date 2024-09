Verkehrsunfallflucht auf dem Edeka-Parkplatz

Anzeige

Vor dem Geschäft Quickschuh hat vermutlich ein Fahrer beim Ein- / Aussteigen in seinen PKW mit der Autotür einen geparkten PKW (dunkelblauer Mercedes) beschädigt.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen PKW mit einem Birkenfelder Kennzeichen (BIR) gehandelt haben.



Der Fahrer hat sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt.

Zeugenhinweise bezüglich des verursachenden Fahrzeugs oder Fahrer gerne an die Polizeiinspektion Schweich (06502-9157-0) oder jede andere Polizeidienststelle.



