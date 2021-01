Verkehrsunfallflucht auf dem Bauhof der VG Ruwer in Waldrach – Zeugen gesucht

Auf dem Bauhof der Verbandsgemeinde Ruwer, In der Köschwies, Waldrach, wurde im Zeitraum von Freitag, dem 22.01.2021, 12:00 Uhr bis zum Montag, dem 25.01.2012, 09:00 Uhr, eine Hauswand erheblich beschädigt.

Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fahrzeug den Schaden in Höhe von ca. 10000,- Euro verursacht hat.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502/91570

pischweich@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell