Am Montagmorgen, den 09.11.2020 hat sich im Zeitraum zwischen 08:10 Uhr und 08:25 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz in Hermeskeil eine Verkehrsunfallflucht ereignet.

Dabei ist ein unbekannter Täter, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit seinem Fahrzeug gegen einen parkenden PKW gestoßen und es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle. Die Polizei sucht nach Zeugen. Hinweise sind der Polizeiinspektion Hermeskeil unter der Telefonnummer 06503 9151-0 mitzuteilen oder per E-Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de zu übermitteln.



