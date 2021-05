Verkehrsunfallflucht auf Baumarktparkplatz

Zu einem Unfall mit Flucht kam es am Samstag, 24.04.2021, zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr auf dem Parkplatz des Globus Baumarktes in Hermeskeil.

Beschädigt wurde dabei ein geparkter blauer Skoda Kamiq. Die Höhe des Sachschadens wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Hermeskeil unter Tel. 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.



