55774 Baumholder

Verkehrsunfallflucht an der ARAL-Tankstelle in Baumholder

Am Sonntag, 27.03.2022, gegen 12.45 Uhr, ereignete sich auf dem Gelände der Aral-Tankstelle in Baumholder, In der Schwärzgrub 20, eine Verkehrsunfallflucht.