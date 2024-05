Verkehrsunfallflucht an den Jazz-Tagen

Anzeige

Das Fahrzeug wurde in der Fußgängerzone in Idar, in der Nähe vom Schleiferplatz im Rahmen der Jazz-Tage abgestellt.

Vermutlich touchierte der unfallflüchtige Autofahrer das Fahrzeug vom DRK beim Vorbeifahren im hinteren Bereich der Fahrerseite und verließ anschließend den Unfallort, ohne sich bei dem Geschädigten oder der Polizei zu melden. Der Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Hauptstraße 236

55743 Idar-Oberstein

Telefon: 06781/561-0

E-Mail: PIIdarOberstein.Wache@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell