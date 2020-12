Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 20:01 Uhr

Trier

Verkehrsunfallflucht am Schulzentrum Saarburg

Am Montag, den 31.08.2020 zwischen 09:30 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz des in der Boorwiese befindlichen Saarburger Schulzentrums abgestellten PKW Hyundai an dessen Heckstoßstange der Fahrerseite.