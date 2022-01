Verkehrsunfallflucht am Saarburger Krankenhaus

Am Mittwoch, 05.01.2022 in der Zeit von 08.15 Uhr bis ca. 14.15 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des St. Franziskus Krankenhauses Saarburg in der Graf-Siegfried-Straße, gegenüber der Rettungswache des DRK, eine Verkehrsunfallflucht.



Die Geschädigte parkte in o.g. Zeitraum ihren schwarzen BMW in einer Parklücke.

Als sie um 14.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie einen Schaden am rechten hinteren Kotflügel fest.

Vermutlich hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken den schwarzen BMW beschädigt und sich hiernach, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt.



Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise geben können, werden

gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg zu melden

(Tel. 06581/9155-0).



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell