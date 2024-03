Verkehrsunfallflucht am Pacelliufer Trier

Hierbei befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vermutlich das Pacelliufer in Fahrtrichtung St.-Barbara-Ufer. In Höhe der Zufahrt zur Konrad-Adenauer-Brücke kam besagter Verkehrsteilnehmer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein aufgestelltes Verkehrszeichen beschädigt. Im Anschluss verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Zeugen, die Angaben zum verursachenden Fahrzeug oder Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0651/97795210 mit der Polizeiinspektion in Trier in Verbindung zu setzen.



