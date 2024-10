Saarburg

Verkehrsunfallflucht Am Fruchtmarkplatz Saarburg

Am Freitag, den 18.10.2024 wurde gegen 13:00 Uhr ein beschädigter Sandsteinpfosten am Treppenaufgang des Sozialdienstes Rheinart am Fruchtmarkt 1 in 54439 Saarburg festgestellt.