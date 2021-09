Verkehrsunfallflucht am EKZ

Idar-Oberstein (ots) Am 06.09.2021 ist es in der Zeit zwischen 12:20 und 13:00 Uhr auf dem Parkplatz des EKZ zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen.

Dabei wurde ein grauer Audi A4 Avant, welcher gegenüber des Seiteneinganges des REWE-Marktes in der Nähe der ehemaligen Tankstelle geparkt war, an der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt.

Der Unfallverursacher hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.



Zeugen, welche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an hiesige Polizeiinspektion unter der 06781-5610 zu wenden.



