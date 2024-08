Saarburg

Verkehrsunfallflucht am Boemundhof in Saarburg

Von Polizeidirektion Trier (ots)

PRESSEDIENST -------------------------- POLIZEIINSPEKTION SAARBURG --------------------------------------------------- Saarburg, 21.08.2024 ------------------------------------------------------ Saarburg, Boemundhof Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf Am Mittwoch, den 21.08.2024, zwischen 17:06 u. 18:45 Uhr, wurde ein auf dem Boemundhof in Saarburg abgestellter brauner Renault Kangoo von einem bisher unbekannten Fahrzeug rechtsseitig an der hinteren Tür beschädigt.