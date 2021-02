Verkehrsunfallflucht Alte Römerstraße 67 in Konz – Zeugen gesucht

Im Zeitraum Samstag 13. Februar 10.00 Uhr und Montag 15. Februar 13.00 Uhr wurde in der Alten Römerstraße 67 in Konz, vermutlich durch einen rangierenden LKW der Putz des Hausgiebels beschädigt.

Der Fahrer setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Konz, Telefon 06501/9268-0 in Verbindung zu setzen



