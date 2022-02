Idar-Oberstein

Verkehrsunfallflucht Aldi Parkplatz Nahbollenbach

Am Dienstag, dem 01.02.2022, in der Zeit 08:15 – 08:45 Uhr, ereignete sich am Parkplatz des Aldi Marktes, in der Michelswiese 1, in Nahbollenbach eine Verkehrsunfallflucht.