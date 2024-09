Anzeige

Die Unfallörtlichkeit befindet sich in der Straße „Im Buß“. Durch bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein gemauerter Pfeiler eines Grundstückes beschädigt. Aufgrund der Örtlichkeit und des Schadensbildes liegt der Verdacht nahe, dass das Grundstück des Geschädigten befahren wurde, um dort zu Wenden. Dabei wurde aller Voraussicht nach der Pfeiler übersehen. Dieser wurde vollständig beschädigt, sodass davon ausgegangen wird, dass ein entsprechend hoher Schaden im Heckbereich des flüchtigen PKW entstanden sein muss. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle.



Wurde am besagten Tag, zur oben genannter Zeit, ein stark beschädigtes Fahrzeug wahrgenommen, welcher sich im Bereich der beschriebenen Örtlichkeit befunden hat?

Können sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Unfallfahrzeug gegeben werden?



Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Morbach.



