Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand der Gartenstraße in Baldringen geparkter PKW entlang der Fahrerseite beschädigt. Die Schadenshöhe bewegt sich im unteren vierstelligen Bereich.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich dem entstandenen Schaden anzunehmen.

Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.



Zeugen, die Angaben zur Sache tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saarburg, Telefonnummer 06581-91550, zu melden.



