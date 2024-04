Am Freitag, dem 05.04.2024, kam es auf dem Mitfahrerparkplatz Neuhaus Aach, nahe der B51, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Anzeige

Ein parkender PKW wurde zwischen 06:45 Uhr und 17:10 Uhr im Heckbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1.500-2000EUR. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich

Stefan-Andres-Straße 8

54338 Schweich

Tel.: 06502/91570



www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell