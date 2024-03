Baumholder, Lückstraße

Verkehrsunfallflucht

Von Polizeidirektion Trier (ots)

Am 20.03.2024 kam es im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht vor einem Anwesen in der Lückstraße in 55774 Baumholder.