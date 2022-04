Ein in Längsrichtung rechtsseitig neben der Fahrbahn in Richtung Stadtmitte abgestellter grauer Mazda 3, wurde durch einen bislang unbekannten Fahrer an der Heckstoßstange beschädigt. Es ist davon auszugehen, dass der unbekannte Fahrer den Mazda bei seinem Ein- oder Ausparkvorgang touchierte und sich anschließend entfernte. Am Mazda entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.



Zeugen, die Hinweise auf einen möglichen Unfallverursacher oder auf das Unfallfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Saarburg in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Bernd Wagner

Polizeiinspektion Saarburg

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Brückenstraße 10

54439 Saarburg

Telefon 06581 9155-0

Telefax 06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de







Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell