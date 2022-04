Zur genannten Zeit befuhr die Geschädigte mit ihrem PKW VW Touareg die K76 von Heidenburg kommend in Fahrtrichtung Thalfang. In einem Waldstück zwischen den Anschlussstellen Berglicht und Breit kam ihr ein schwarzer Jeep entgegen. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wobei am PKW der Geschädigten der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Der Fahrer des Jeeps hielt wenige Meter entfernt kurz an, setzte dann seine Fahrt jedoch fort, ohne die Feststellung seiner Person oder seines Fahrzeugs zu ermöglichen. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden von etwa 200,- Euro. Zu dem unfallflüchtigen Jeep sind keine weiteren Daten wie Kennzeichen etc. bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem vorliegenden Verkehrsunfall geben können, melden sich bitte bei der Polizei Morbach.



