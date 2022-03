Birkenfeld

Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 22.03.2022, ereignete sich im Zeitraum zwischen 14:45 Uhr – 15:00 Uhr auf dem rückwärtigen Wasgau-Markt-Parkplatz in der Wasserschiederstraße in Birkenfeld eine Verkehrsunfallflucht.