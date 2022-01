Am Dienstag, 25.01.2022 zwischen 15:10 Uhr und 15:20 Uhr kam es zu Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Rückweiler.



Einem am Straßenrand parkenden Postfahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt der rechte Seitenspiegel abgefahren. Aufgrund der Farbanhaftungen am Aussenspiegel des Geschädigten dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um ein Fahrzeug mit grüner Lackierung handeln.



Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidienststelle Baumholder



