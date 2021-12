Am Mittwoch, den 08.12.2021, zwischen 20:30 Uhr und 23:55 Uhr, ereignete sich in Trier, in Höhe des Anwesens Quinter Straße 64, ein Verkehrsunfall.

Ein weißer am rechten Fahrbahnrand (Rtg.Ehrang) parkender Pkw wurde durch ein anderes, bislang unbekanntes, Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Zeugen, welche Angaben zum Unfall und zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich Tel.: 06502-91570 in Verbindung zu setzen.



