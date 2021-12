Am Montag, dem 06.12.2021 gegen 15:20 Uhr ereignete sich auf der K 69, von Waldweiler in Richtung Rappweiler eine Verkehrsunfallflucht.

Demnach soll ein von Rappweiler her kommender silberfarbener PKW zu weit links gefahren sein, sodass es mit einem entgegenkommenden Opel Kombi zum Zusammenstoß gekommen ist. Bei beiden Fahrzeugen wurde jeweils der linke Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher in Richtung B407 von der Unfallstelle. An der Unfallörtlichkeit konnten Fahrzeugteile sichergestellt werden, die dem Verursacher zugeordnet werden konnten.

Die zuständige Polizeiinspektion Hermeskeil bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06503-91510



