Am Sonntag, 21.11.2021 gegen 18:00 Uhr kam es im Einmündungsbereich der K132 zur B51 bei Wawern zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Der derzeit unbekannte Unfallverursacher hielt zunächst mit seinem Kleinwagen auf dem Seitenstreifen der B51. Als dieser seine Fahrt in Richtung Saarburg fortsetzte, missachtete er die Vorfahrt des Fahrers eines vorbeifahrenden Mercedes-Benz Sprinter und kollidierte mit diesem. Anschließend flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte am Fahrzeug des Verursachers zumindest der linksseitige Frontscheinwerfer beschädigt und ohne Funktion sein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise – insbesondere zu Fahrzeug und/oder Kennzeichen des Verursachers – geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter 06581 9155-0 zu melden.



