Am Donnerstag, den 28.10.2021, kam es im Zeitraum 14:50 – 15:25 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in 54497 Morbach, Bremerwiese.

Die Geschädigte hatte im o.g. Zeitraum ihren silberfarbenen PKW der Marke Ford Focus ordnungsgemäß in einem dort eingezeichneten Parkplatz gegenüber dem Haupteingang des Marktes abgestellt. Als sie wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte bemerkte sie eine Beschädigung am vorderen, linken Kotflügel. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen anderen PKW beim Ein-oder Ausparken verursacht. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Morbach.



