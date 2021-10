Die Geschädigte fuhr mit ihrem Pkw die bewaldete Steigungsstrecke von Saarburg in Richtung Kahren, als ihr im Verlauf einer leichten Linkskurve ein dunkler Pkw, Marke Skoda, neueres Modell, entgegenkam. Da dieser Pkw zu weit links geführt wurde, kam es zur Kollision beider linker Außenspiegel, wobei diese beide beschädigt wurden.



Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Saarburg fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



An der Unfallstelle konnte das Spiegelglas des Unfallverursachers aufgefunden werden. Die Polizeiinspektion Saarburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zur Person des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06581/9155-0 mit der der Dienststelle in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Saarburg



Brückenstraße 10

54439 Saarburg

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner: PHK Wagner

06581 9155-0

06581 9155-50

pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell