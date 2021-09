Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass ein bislang unbekannter Autofahrer die K 96 in Richtung Heinzerath befuhr und zuerst nach rechts auf den Grünstreifen und anschließend nach links in die Schutzplanke am Fahrbahnrand des Gegenverkehrs fuhr.

Durch den Aufprall wurde die Schutzplanke und das Unfallfahrzeug beschädigt. Nach dem Unfall flüchtete der verantwortliche Fahrzeugführer.

Bei dem Unfallfahrzeug handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein älteres silberfarbenes Fahrzeug der Marke Subaru, der Typen Forester, Justy, Legacy Limousine oder Station oder Outback. Das Fahrzeug dürfte im Frontbereich, Schwerpunkt linkes Stoßstangeneck, nicht unerheblich beschädigt sein.

Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.



