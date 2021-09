Morbach

Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 15.09.2021 wurde im Zeitraum 12:50 – 18:45 Uhr auf einer eingezeichneten Parkfläche nahe des Rewe-Getränkemarktes in 54497 Morbach, Am Dreieck, ein dort parkender PKW der Marke Opel, Insignia beschädigt.